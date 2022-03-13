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За час блокади у Маріуполі вже загинуло близько 1600 мирних жителів

За час блокади у Маріуполі вже загинуло близько 1600 мирних жителів

Київ • УНН

 • 233399 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян поінформувала про ситуацію в Маріуполі – за час блокади там загинуло 1582 мирних особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану МВС.

Цитата

«За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами. Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.

Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей», - заявила заступниця міністра.

Наразі триває кругова оборона міста Маріуполь.

«Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ», - повідомила Акопян.

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