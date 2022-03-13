За час блокади у Маріуполі вже загинуло близько 1600 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян поінформувала про ситуацію в Маріуполі – за час блокади там загинуло 1582 мирних особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану МВС.
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«За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами. Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.
Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей», - заявила заступниця міністра.
Наразі триває кругова оборона міста Маріуполь.
«Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ», - повідомила Акопян.