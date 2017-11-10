За 26 лет количество украинский с инвалидностью увеличилось почти вдвое

"Как показывает анализ ситуации, имеем в Украине устойчивую тенденцию роста доли людей с особыми потребностями в общей структуре населения. За 26 лет их численность почти удвоилась и составляет более 2,5 миллиона человек, в том числе 156 тысяч детей", - отметил он.

По словам В.Куйбиды, такая статистика не исключает оккупированый Донбасс, а также Крым и Севастополь.

Также он добавил, что это более 6% всего населения страны.