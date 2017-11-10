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За 26 років кількість українців з інвалідністю збільшилась майже вдвічі

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. За останні 26 років чисельність людей з особливими потребами в Україні збільшилась майже вдвічі. Про це під час конференції сказав президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда, передає кореспондент УНН.

"Як засвідчує аналіз ситуації, маємо в Україні стійку тенденцію зростання частки людей з особливими потребами в загальній структурі населення. За 26 років їх чисельність майже подвоїлась і становить понад 2,5 мільйони осіб, в тому числі 156 тисяч дітей", - зазначив він.

За словами В.Куйбіди, така статистика не виключає окупований Донбас, а також Крим і Севастополь.

Також він додав, що це більше 6% всього населення країни.

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