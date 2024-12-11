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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За 11 месяцев более 1,2 млн дронов передано ВСУ-Минобороны

За 11 месяцев более 1,2 млн дронов передано ВСУ-Минобороны

Киев  •  УНН

 • 7190 просмотра

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За 11 месяцев ВСУ получили более 1,2 млн дронов различных типов, включая разведывательные и ударные БПЛА. До конца года планируется передать еще около 100 тысяч беспилотников.

Минобороны передало в Силы обороны более 1.2 миллиона дронов различных типов, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

детали

Минобороны За 11 месяцев 2024 года передало в Силы обороны более 1.2 миллиона дронов различных типов, в том числе: 40 000 разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 000 "ночных" 5 000 разведывательных БпЛА самолетного типа, таких как Shark, ГОР и Фурия; 6 000 единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых Ан-196 "февраль", Firepoint и другие; 2000 многократных ударных БПЛА, таких как Nemesis, летучая мышь, вампир5 000 FPV-коптеров многоразового использования. 1.1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с потребностями боевых подразделений, было передано Госспецсвязью.

К концу года планируется передать еще около 100 000 беспилотников.

Обеспечение сил обороны современными БпЛА остается приоритетом, что позволяет усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий.

Напомним 

Министерство обороны Украины выделило более 87 млрд грн на закупку дронов, из которых 59 млрд - на DeepStrike. Умеров сообщил, что 82% средств РЭБ и 41% БПЛА законтрактованы за три месяца.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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