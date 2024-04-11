За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Верховная Рада рассмотрела 4294 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщает Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, в течение 11 часов народные депутаты рассмотрели все отклоненные комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4294 правки к законопроекту о мобилизации.

Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11-ть часов.

В зале до конца оставалось 30-ть депутатов

- заявил Ярослав Железняк.

Сейчас в Верховной Раде объявлен перерыв до утра.

Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных...потом 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон...и последнее голосование за законопроект в целом. - информирует Ярослав Железняк.

Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов