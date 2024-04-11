За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  109461 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  108752 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  111915 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  108253 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  83636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114797 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115016 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114309 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108093 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113481 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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5 апреля 2024, 10:51  •  383219 просмотра
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4 апреля 2024, 15:10  •  403769 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  461470 просмотра

За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Верховная Рада рассмотрела 4294 поправки к законопроекту о мобилизации за 11-часовое заседание.

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За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских баллистических ракет, а жителей призывают немедленно искать укрытие.

Война •   •  13287 просмотра
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности" состоится в 5 городах Украины с 12 по 28 апреля 2024 года.

Культура •   •  11965 просмотра
В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей. Существует вероятность нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине около 4:15-4:30 утра.

Война •   •  14007 просмотра
Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы, двигаясь в западном направлении над несколькими регионами Украины.

Война •   •  15027 просмотра
Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

Группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.

Новости Мира •   •  14630 просмотра
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу

БпЛА упал на здание больницы, строившейся в российском селе Липецкой области, вызвав пожар.

Война •   •  16146 просмотра
Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу

Украинская пара волейбольная сборная обеспечила себе путевку на Паралимпиаду-2024

Сборная Украины по пара волейболу завоевала лицензию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже, победив команду США со счетом 3:0 в финальном матче отборочного турнира в китайском городе Дали.

спорт •   •  14367 просмотра
Украинская пара волейбольная сборная обеспечила себе путевку на Паралимпиаду-2024

Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

Япония и США подписали соглашения об усилении безопасности и военного сотрудничества, включая совместную разработку оборонной техники, новых систем военного управления, модернизацию оборонных сетей связи, сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также создание рабочей группы по подготовке пилотов истребителей и совместную разработку реактивного тренажера.

Новости Мира •   •  13796 просмотра
Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины

По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько ударных БпЛА, которые двигались в разных направлениях над различными регионами Украины, включая Киевскую, Винницкую, Николаевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.

Война •   •  15085 просмотра
Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины