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Из Украины хотели вывезти золотые украшения времен Скифской эпохи

Киев • УНН

 • 59286 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Правоохранители пресекли контрабанду ювелирных украшений времен Скифской эпохи за границу - 11 подвесок из желтого и белого золота. Их оценивают в сумму от 40 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СБУ и Офиса Генпрокурора.

Из Украины хотели вывезти золотые украшения времен Скифской эпохи

Цитата:

"Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тыс. долл.", - сообщили в спецслужбе.

Детали

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов.

"Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота", - сказали в СБУ.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

Дополнение

Уже несколько лет продолжается судебный спор за так называемое "скифское золото" - более полутысячи музейных ценностей из ныне оккупированного Крыма, стоимость которых, по некоторым оценкам, - 1,5 млн евро. Драгоценности вывезли на выставку в Германию и Нидерланды еще до оккупации Крыма в конце 2013 года, а затем музеи обратились в суд решить судьбу экспозиции.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которое имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота". Решение по делу "скифского золота" могут принять до 31 августа.

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