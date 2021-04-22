Рішення у справі “скіфського золота” можуть ухвалити до 31 серпня

Цитата

“Слухання закінчилося. Головуюча суддя повідомила, що рішення очікується до 31 серпня”, — сказала Тищенко.

Також вона зазначила, що якщо рішення буде раніше, то суд повідомить про це завчасно.

Що було раніше

Сьогодні, 22 квітня Апеляційний суд Амстердама відновив слухання у справі про скіфське золото.

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про “скіфське золото”.

Нагадаємо

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо упередженості судді.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”.

У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо “скіфського золота”.