В Амстердамі суд відновив слухання у справі про "скіфське золото"

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"Слухання відбувається сьогодні, почалося десь об 11:30 за місцевим часом. Сторонам було дозволено підняти всі питання, які раніше були предметом розгляду, у тому числі українська сторона повернулася до питання застосування Конвенції ЮНЕСКО 1970 і надала детальні й ґрунтовні пояснення і аргументи щодо необхідності її застосування під час вирішення даної справи. Про те, що вона підлягає застосуванню", - розповіла Тищенко.

За її словами, наразі виступила тільки українська сторона.

"На черзі виступи Музею Алларда Пірсона та так званих кримських музеїв", - додала вона.

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Окрім того, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у своєму виступі у залі засідань наголосив на тому, що Росія вилучила все майно України в Криму, починаючи від державних банків та підприємства і закінчуючи культурною спадщиною. Росія-країна-агресор, країна-окупант.

"І Україна, і Нідерланди є сторонами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка встановлює основні правила розгляду справ. І Україна, і Нідерланди зобов'язані вжити заходів для запобігання будь-якій незаконній передачі права власності на культурні цінності. Уряд України переконаний в неприпустимості порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, передавши спадщину в руки агресора, оскільки так звані кримські музеї насправді є фантомними установами, які представляють Росію", - написав Єнін.

Окрім того, він наголосив під час виступу, що експонати виставки належать державі Україна – і мають повернутись до Держави Україна.

Що було раніше

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про “скіфське золото”.

Нагадаємо

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо упередженості судді.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну "скіфського золота".

У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо "скіфського золота".