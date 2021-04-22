В Амстердаме суд возобновил слушания по делу о "скифском золоте"

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"Слушание проходит сегодня, началось где-то в 11:30 по местному времени. Сторонам было разрешено поднять все вопросы, которые ранее были предметом рассмотрения, в том числе украинская сторона вернулась к вопросу применения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и предоставила подробные и исчерпывающие объяснения и аргументы о необходимости ее применения при решении данного дела. О том, что она подлежит применению", - рассказала Тищенко.

По ее словам, сейчас выступила только украинская сторона.

"На очереди выступления Музея Алларда Пирсона и так называемых крымских музеев", - добавила она.

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Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook сообщил, что в своем выступлении в зале заседаний отметил, что Россия изъяла все имущество Украины в Крыму, начиная с государственных банков и предприятия и заканчивая культурным наследием. Россия-страна-агрессор, страна-оккупант.

"И Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел. И Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности. Правительство Украины убеждено в недопустимости нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, передав наследство в руки агрессора, поскольку так называемые крымские музеи самом деле являются фантомными учреждениями, представляющих Россию", - написал Енин.

Кроме того, он отметил во время выступления, что экспонаты выставки принадлежат государству Украина - и должны вернуться к Государству Украина.

Что было раньше

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о "скифском золоте".

Напомним

В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в предвзятости судьи.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".