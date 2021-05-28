З України хотіли вивезти золоті прикраси часів Скіфської доби

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"Служба безпеки України попередила незаконне вивезення за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від 40 тис. дол.", - повідомили у спецслужбі.

Деталі

За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів.

"Він найняв кур’єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники та слідчі СБ України виявили в особистих речах кур’єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота", - сказали у СБУ.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни.

Вилучені предмети старовини будуть направлені для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

Доповнення

Уже кілька років триває судовий спір за так зване "скіфське золото" - понад півтисячі музейних коштовностей з нині окупованого Криму, вартість яких, за деякими оцінками, - 1,5 млн євро. Коштовності вивезли на виставку до Німеччини та Нідерландів ще до окупації Криму наприкінці 2013 року, а потім музеї звернулися до суду вирішити долю експозиції.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”. Рішення у справі “скіфського золота” можуть ухвалити до 31 серпня.