Из сектора Газы запустили пять ракет по Израилю

“Были зафиксированы пять запусков ракет из сектора Газа по израильской территории”, — указали военные. Ранее в среду армия сообщила, что сирены воздушной тревоги были активированы в региональном совете Эшколь близ границы с сектором Газа, а также районе Хоф-Ашкелон и промышленной зоне крупного города Ашкелон на юге Израиля. О пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела информации не поступало.

Ранее израильские истребители нанесли удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа. По информации армейской пресс-службы, атака была произведена в ответ на запуски воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами из сектора Газа на израильскую территорию.

Военные добавили, что ответственность за все, что происходит внутри и исходит из сектора Газа, несет движение ХАМАС.

Как сообщал УНН, Украина и Израиль согласовали готовность Соглашения о свободной торговле.