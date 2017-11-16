С Рыбалки надо снять депутатскую неприкосновенность - Зонтов о "деле ОРДЛО"

По словам политика, Рыбалка может оказать давление на свидетелей и следователей по делу о торгоивли с ОРДЛО.

"Я думаю, что это отстранение Рыбаки с должности председателя комитета - это первый шаг. Следующий шаг - это внесение ГПУ о снятии с него неприкосновенности и привлечение к ответственности. Это должно быть сделано немедленно, потому что, насколько я знаю, Сергей Рыбалка не гнушается ничем - ни шантажом, ни физическими угрозами. Поэтому может оказать давление на следствие, и в том числе - на фигурантов этого дела", - заявил О.Зонтов.

По его словам, снятие С.Рыбалки с должности председателя финансового комитета ВР - это реакция парламентариев на уголовное дело СБУ по финансированию терроризма в ОРДЛО, в чем подозревают компании семейного бизнеса нардепа-радикала.

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"Постановление об отстранении от должности руководителя комитета по вопросам финансовой политики и деятельности Сергея Рыбалки была проголосована именно потому, что на сегодняшний момент СБУ ведет расследование в рамках уголовного производства против фирм, контролируемых Сергеем Рыбалкой. Какие непосредственно поставляют продукты на оккупированные территории. То есть, он - в прямом и переносном смысле подкармливает боевиков, которые затем убивают наших солдат", - добавил О.Зонтов.

Как сообщал УНН, депутаты уволили С.Рыбалку с должности председателя финкомитета ВРУ на прошлой неделе. "За" соответствующее решение проголосовали 255 коллег "радикала". Сам уволенный в этот день в Парламент не появился, а голосование за его отставку инициировал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Причиной соответствующих событий стало уголовное дело СБУ, в рамках которой семейный бизнес Рыбаки подозревается в торговле с ОРДЛО.

Добавим, что два менеджера компаний Рыбалки уже арестованы, а факты продажи снеков корпорации нардепа (S.Group) на оккупированных территориях были зафиксированы журналистами еще в прошлом году.