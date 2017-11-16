З Рибалки треба зняти депутатську недоторканність - Зонтов про "справу ОРДЛО"

За словами політика, Рибалка може чинити тиск на свідків і слідчих у справі про торгоивлю з ОРДЛО.

"Я думаю, що це відсторонення Рибалки з посади голови комітету – це перший крок. Наступний крок - це внесення ГПУ про зняття з нього недоторканності та притягнення до відповідальності. Це повинно бути зроблено негайно, тому що, наскільки я знаю, Сергій Рибалка не гребує нічим - ні шантажем, ні фізичними погрозами. Тому може чинити тиск на слідство, і в тому числі - на фігурантів цієї справи", - заявив О.Зонтов.

За його словами, зняття С.Рибалки із посади голови фінансового комітету ВР - це реакція парламентарів на кримінальну справу СБУ щодо фінансування тероризму в ОРДЛО, в чому підозрюють компанії родинного бізнесу нардепа-радикала.

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"Постанова про відсторонення від посади керівника комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки була проголосована саме тому, що на сьогоднішній момент СБУ веде розслідування в рамках кримінального провадження проти фірм, які контролюються Сергієм Рибалкою. Які безпосередньо постачають продукти на окуповані території. Тобто, він - в прямому і переносному сенсі підгодовує бойовиків, які потім вбивають наших солдатів", - додав О.Зонтов.

Як повідомляв УНН, депутати звільнили С.Рибалку з посади голови фінкомітету ВРУ минулого тижня. "За" відповідне рішення проголосувало 255 колег "радикала". Сам звільнений в цей день в Парламент не з’явився, а голосування за його відставку ініціював лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Причиною відповідних подій стала кримінальна справа СБУ, в рамках якої сімейний бізнес Рибалки підозрюється в торгівлі з ОРДЛО.

Додамо, що два менеджера компаній Рибалок вже арештовані, а факти продажу снеків корпорації нардепа (S.Group) на окупованих територіях були зафіксовані журналістами ще в минулому році.