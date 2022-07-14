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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Из рф прозвучали очередные угрозы украинской государственности из-за «отказа» от переговоров

Из рф прозвучали очередные угрозы украинской государственности из-за «отказа» от переговоров

Киев • УНН

 • 507086 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Спикер госдумы россии вячеслав володин заявил об угрозе для украинской государственности из-за «отказа» от переговоров с кремлем, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

"Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - цитирует володина про-кремлевское агентство ТАСС.

Чиновник угрожает условиями, при которых "Украины как государства в перспективе не стало" бы.

Когда именно Украина якобы «отказалась» от мирных переговоров с россией, володин забыл упомянуть.

Ранее

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день переговоры между Украиной и россией по мирному урегулированию не ведутся.

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