Из рф прозвучали очередные угрозы украинской государственности из-за «отказа» от переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Спикер госдумы россии вячеслав володин заявил об угрозе для украинской государственности из-за «отказа» от переговоров с кремлем, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Цитата
"Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - цитирует володина про-кремлевское агентство ТАСС.
Чиновник угрожает условиями, при которых "Украины как государства в перспективе не стало" бы.
Когда именно Украина якобы «отказалась» от мирных переговоров с россией, володин забыл упомянуть.
Ранее
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день переговоры между Украиной и россией по мирному урегулированию не ведутся.