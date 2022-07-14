Із рф пролунали чергові погрози українській державності через «відмову» від переговорів

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"Відмова київського режиму та їх західних господарів від мирних переговорів ніяк не впливає на плани та дії нашої країни. Але ця відмова безпосередньо впливає на перспективи збереження української державності як такої", - цитує володіна прокремлівська агенція ТАРС.

Чиновник погрожує умовами, за яких "України як держави у перспективі не стало" б.

Коли саме Україна нібито «відмовилася» від мирних переговорів із росією, володін забув згадати.

Раніше

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на сьогоднішній день переговори між Україною та росією щодо мирного врегулювання не ведуться.