С утра в Киеве "заминировали" уже вторую станцию метро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Станция столичного метрополитена "Левобережная" закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станция "Левобережная" закрыта для пассажиров", - сообщили в метрополитене.
Так, поступил анонимный звонок о минировании.
"Проводится проверка", - добавили в КП.
Это уже второе "минирование" станции метро в Киеве с утра понедельника. Около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк".