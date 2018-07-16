С утра в Киеве "заминировали" уже вторую станцию ​​метро

"Станция "Левобережная" закрыта для пассажиров", - сообщили в метрополитене.

Так, поступил анонимный звонок о минировании.

"Проводится проверка", - добавили в КП.

Это уже второе "минирование" станции метро в Киеве с утра понедельника. Около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк".