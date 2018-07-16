З ранку у Києві "замінували" вже другу станцію метро

"Станцію "Лівобережна" зачинено для пасажирів", - повідомили у метрополітені.

Так, надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Проводиться перевірка", - додали у КП.

Це вже друге "мінування" станції метро у Києві з ранку понеділка. Близько 7:00 анонім повідомив про замінування станції "Гідропарк".