С Приволья эвакуировали 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОДА) Сергей Гайдай сообщил, что из Приволья эвакуировали 32 человека. Эвакуацию под обстрелами провели полицейские Луганской области вместе с волонтерами. Об этом информирует УНН.
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Во время патрулирования городом полицейские обнаружили двоих раненых – гражданского и военного. Оказали им медицинскую помощь и эвакуировали.
Вернувшись в Приволье, начали осматривать помещения, пострадавшие от российских обстрелов. Натолкнулись на бомбоубежище, где находились люди, пожелавшие эвакуироваться.
Полицейским пришлось делать три попытки, чтобы спасти всех, кто там скрывался.
Всего в течение 13 июня эвакуированы 32 жителя города. Они уже выехали из Луганщины в безопасные регионы Украины.
Напомним
Российские оккупанты пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.