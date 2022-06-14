З Привілля евакуювали 32 людей

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Під час патрулювання містом поліцейські виявили двох поранених – цивільного та військового. Надали їм домедичну допомогу та евакуювали.

Повернувшись до Привілля, почали оглядати приміщення, які постраждали від російських обстрілів. Натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які забажали евакуюватися.

Поліцейським довелось робити три спроби аби врятувати всіх, хто там переховувався.

Загалом протягом 13 червня евакуйовані 32 жителя міста. Вони вже виїхали з Луганщини до безпечних регіонів України.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.