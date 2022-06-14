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З Привілля евакуювали 32 людей

З Привілля евакуювали 32 людей

Київ • УНН

 • 186598 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. ГОлова ЛУганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що з Привілля евакуювали 32 людей. Евакуацію під обстрілами провели поліцейські Луганщини разом із волонтерами. Про це інформує УНН.

Деталі

Під час патрулювання містом поліцейські виявили двох поранених – цивільного та військового. Надали їм домедичну допомогу та евакуювали.

Повернувшись до Привілля, почали оглядати приміщення, які постраждали від російських обстрілів. Натрапили на бомбосховище, де перебували люди, які забажали евакуюватися.

Поліцейським довелось робити три спроби аби врятувати всіх, хто там переховувався.

Загалом протягом 13 червня евакуйовані 32 жителя міста. Вони вже виїхали з Луганщини до безпечних регіонів України.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

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