С нарушителей в сфере рыночного надзора в бюджет взыскали всего миллион гривен - Госпродпотребслужба

Так, из 1 113 проверок 909 были плановыми и 204 внеплановыми.

При этом было принято 864 решения о принятии ограничительных (корректирующих) мер государственного рыночного надзора.

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Однако в 77,3% случаев такие решения были отменены, в результате проведенной субъектами хозяйствования работы по приведению своей деятельности в соответствие с нормами законодательства.

По словам Л.Стиренко, всего применили хозяйственных штрафных санкций на сумму более 2,1 млн грн, из которых в государственный бюджет взыскали 1,1 млн грн.

За невыполнение законных требований должностных лиц о проведении проверки, создание других препятствий вынесено 23 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 5,7 тыс. грн, из которых взыскали 2 тыс. грн.

Напомним, что на работу Госпродпотребслужбы в этом году выделили 113 млн грн.