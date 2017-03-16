С нарушителей в сфере рыночного надзора в бюджет взыскали всего миллион гривен - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По результатам работы в сфере осуществления рыночного надзора в 2016 году терорганы Госпродпотребслужбы провели 1 113 проверок, нарушения были выявлены в 59,1%. Об этом сообщила и.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, из 1 113 проверок 909 были плановыми и 204 внеплановыми.
При этом было принято 864 решения о принятии ограничительных (корректирующих) мер государственного рыночного надзора.
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Однако в 77,3% случаев такие решения были отменены, в результате проведенной субъектами хозяйствования работы по приведению своей деятельности в соответствие с нормами законодательства.
По словам Л.Стиренко, всего применили хозяйственных штрафных санкций на сумму более 2,1 млн грн, из которых в государственный бюджет взыскали 1,1 млн грн.
За невыполнение законных требований должностных лиц о проведении проверки, создание других препятствий вынесено 23 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 5,7 тыс. грн, из которых взыскали 2 тыс. грн.
Напомним, что на работу Госпродпотребслужбы в этом году выделили 113 млн грн.