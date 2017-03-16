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З порушників у сфері ринкового нагляду до бюджету стягнуто всього мільйон гривень — Держпродспоживслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. За результатами роботи у сфері здійснення ринкового нагляду у 2016 році тероргани Держпродспоживслужби провели 1113 перевірок, порушення були виявлені у 59,1%. Про це повідомила т.в.о. заступника голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Так, зі 1113 перевірок 909 були плановими і 204 позаплановими.

При цьому було прийнято 864 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів із державного ринкового нагляду.

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Однак у 77,3% випадках такі рішення були скасовані, у результаті проведеної суб’єктами господарювання роботи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до норм законодавства.

За словами Л.Стиренко, усього застосовано господарських штрафних санкцій на суму понад 2,1 млн грн, з яких до державного бюджету стягнуто 1,1 млн грн.

За невиконання законних вимог посадових осіб щодо проведення перевірки, створення інших перешкод винесено 23 протоколи про адміністративні правопорушення на загальну суму 5,7 тис. грн, з яких стягнуто 2 тис. грн.

Нагадаємо, що на роботу Держпродспоживслужби цього року виділили 113 млн грн.

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