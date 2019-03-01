Из плена "Исламского Государства" освободилась группа езидов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Группа из езидских женщин и детей вернулась в Ирак из Сирии после более чем четырехлетнего плена "Исламского Государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Группа, состоящая из трех женщин и восемнадцати детей, уехала в езидский город Синуни в горах Синджара в Ираке.
Возвращение группы подтвердило курдское региональное правительство Ирака, содействующее возвращению изгнанных езидов назад на родину.
Женщины и дети вернулись в Ирак после того, как были захвачены джихадистами в ходе атак Синджара, где проживают езиды.
Боевики "Исламского Государства" расстреливали, обезглавливали, сжигали живьем и похищали представителей езидского этно-религиозного меньшинства. Такие действия ООН признала геноцидом.
До сих пор нет данных о 3 тыс. езидов, которые исчезли после атак джихадистов.
Как сообщал УНН, Европарламент объявил лауреатами премии имени Сахарова защитниц прав езидов Надю Мурад и Ламию Аджи Башар.
Напомним, в Ираке и Сирии обнаружили массовые захоронения жертв "Исламского Государства".