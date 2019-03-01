З полону "Ісламської Держави" звільнилась група єзидів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Група з езидських жінок та дітей повернулась до Іраку з Сирії після більш ніж чотирирічного полону "Ісламської Держави". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Група, що складається з трьох жінок та вісімнадцяти дітей, від'їхала до єзидського міста Сінуні у горах Синджара в Іраку.
Повернення групи підтвердив курдський регіональний уряд Іраку, який сприяє в поверненні вигнаних єзидів назад до батьківщини.
Жінки та діти повернулись до Іраку після того, як були захоплені джихадистами в ході атак Синджару, де проживають єзиди.
Бойовики "Ісламської Держави" розстрілювали, обезголовлювали, спалювали живцем та викрадали представників єзидської етно-релігійної меншини. Такі дії ООН визнала геноцидом.
Досі немає даних щодо 3 тис. єзидів, які зникли після атак джихадистів.
Як повідомляв УНН, Європарламент оголосив лауреатами премії імені Сахарова захисниць прав єзидів Надю Мурад і Ламію Аджі Башар.
Нагадаємо, в Іраку та Сирії виявили масові поховання жертв "Ісламської Держави".