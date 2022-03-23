С начала войны в Украине погиб 121 ребенок - Офис Генпрокурора

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"По состоянию на 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской - 61, Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевский - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - сообщили в прокуратуре.

Детали

В Донецкой области российские военные продолжают обстреливать города и жилые массивы, где находятся гражданские. Так, от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.

17 марта 2022 года российскими оккупантами на глазах у 14-летнего сына безжалостно убит отец многодетной семьи. Парень получил пулевые ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области, где проживает семья, ведь в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.

Вечером 22 марта 2022 года вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них - дети.

Дополнение

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это более 220 школ, 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киев. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки, указали в ОГП.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.