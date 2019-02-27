С начала года в Украине уничтожили 32 авиабомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала 2019 года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили свыше 2,8 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 32 авиационные бомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С начала 2019 года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 2 тыс. 817 взрывоопасных предметов, в том числе 32 авиационные бомбы", - сообщили спасатели.
Кроме того продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.
В частности, в Донецкой области в течение 25 февраля пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 7,38 га местности, где было обнаружено и изъято 48 единиц взрывоопасных предметов.
Напомним, в Париже уничтожили авиабомбу времен Второй мировой.