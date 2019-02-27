З початку року в Україні знищили 32 авіабомби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. З початку 2019 року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 2,8 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема 32 авіаційні бомби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"З початку 2019 року піротехніки ДСНС вже знищили 2 тис. 817 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 32 авіаційні бомби", - повідомили рятувальники.
Крім того тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.
Зокрема, на Донеччині впродовж 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 7,38 га місцевості, де було виявлено та вилучено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Парижі знищили авіабомбу часів Другої світової.