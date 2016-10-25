С начала года в Украине построено жилых домов почти на 12 млрд грн

Общий объем выполненных в течение этого периода строительных работ превысил 43 млрд грн, из них 22,9 млрд. грн - работы по сооружению зданий: жилых - 11,9млрд. грн, нежилых - 11 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что 2015 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс квадратных метров жилья.