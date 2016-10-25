С начала года в Украине построено жилых домов почти на 12 млрд грн

ukru
15 марта, 19:03 • 116776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171846 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141401 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114504 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106460 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102160 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137365 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132826 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127928 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 25033 просмотра
В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

16 марта, 16:26 • 20663 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 31428 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 33290 просмотра
Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

16 марта, 18:30 • 22100 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137365 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136550 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271210 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300172 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 236103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 47199 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109982 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132826 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115497 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132554 просмотра
Актуальное
С начала года в Украине построено жилых домов почти на 12 млрд грн

С начала года в Украине построено жилых домов почти на 12 млрд грн

Киев • УНН

 • 6970 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Объем выполненных в январе-сентябре 2016 года строительных работ по возведению сооружений составляет 11,9 млрд. грн. Об этом свидетельствует информация обнародована Государственной службой статистики Украины, сообщает УНН.

Общий объем выполненных в течение этого периода   строительных работ   превысил 43 млрд грн, из них 22,9 млрд. грн - работы по сооружению зданий: жилых - 11,9млрд.  грн, нежилых - 11 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК" Киевгорстрой "сообщил, что 2015 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс квадратных метров жилья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы