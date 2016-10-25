З початку року в Україні збудовано житлових будинків майже на 12 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Обсяг виконаних протягом січня-вересня 2016 року будівельних робіт зі зведення житлових споруд становить 11,9 млрд грн. Про це свідчить інформація оприлюднена Державною службою статистики України, повідомляє УНН.
Загальний обсяг виконаних протягом цього періоду виконаних будівельних робіт становить перевищив 43 млрн грн, з них 22,9 млрд грн – роботи зі спорудження будівель: житлових – 11,9 млрд грн, нежитлових – 11 млрд грн.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.