С начала года в Одесской области корью заболело почти 600 человек

"С начала года в (Одесской - ред.) области заболело корью 590 человек, из них не привитые против кори 86,3%", - говорится в ответе на запрос.



Итак, по состоянию на 14 февраля 2019 корь зарегистрирован на 23-х административных территориях Одесской области: в Одессе - 280 случаев, Черноморске- 11 Южном - 2, Измаиле - 10, Б.Днестровске - 1, районах Килийском - 120, Лиманском - 32, Беляевском - 28 Овидиопольском - 19 Ивановском - 18 Березовском - 18 Раздельнянском - 17 В.Михаливському - 7, Балтскому - 6, Татарбунарском - 6, Подольском - 4, Кодымском - 3, Савранском - 2, Измаильском - 2, Болградском, Ширяевском, Арцизском и Саратском - по одному.

Напомним, в Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок.