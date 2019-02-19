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З початку року в Одеській області на кір захворіло майже 600 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку 2019 року станом на 14 лютого в Одеській області на кір захворіло понад 500 осіб. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ДУ "Одеський ОЛЦ МОЗ України".

“З початку року в (Одеській –ред.) області захворіло на кір 590 осіб, з них не щеплені проти кору 86,3% ”,- йдеться у відповіді на запит. 

Отже, станом на 14 лютого 2019 року кір зареєстрований на 23-х адміністративних територіях Одеської області: у Одесі – 280 випадків, Чорноморську – 11, Южному – 2, Ізмаїлі – 10, Б.Дністровську – 1, районах Кілійському – 120, Лиманському – 32, Біляївському – 28, Овідіопольському – 19, Іванівському – 18, Березівському – 18, Роздільнянському – 17, В.Михалівському – 7, Балтському – 6, Татарбунарському – 6, Подільському – 4, Кодимському – 3, Савранському – 2, Ізмаїльському –2, Болградському, Ширяївському, Арцизькому та Саратському – по одному.

Нагадаємо, в Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина.

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