З початку року в Одеській області на кір захворіло майже 600 осіб

“З початку року в (Одеській –ред.) області захворіло на кір 590 осіб, з них не щеплені проти кору 86,3% ”,- йдеться у відповіді на запит.



Отже, станом на 14 лютого 2019 року кір зареєстрований на 23-х адміністративних територіях Одеської області: у Одесі – 280 випадків, Чорноморську – 11, Южному – 2, Ізмаїлі – 10, Б.Дністровську – 1, районах Кілійському – 120, Лиманському – 32, Біляївському – 28, Овідіопольському – 19, Іванівському – 18, Березівському – 18, Роздільнянському – 17, В.Михалівському – 7, Балтському – 6, Татарбунарському – 6, Подільському – 4, Кодимському – 3, Савранському – 2, Ізмаїльському –2, Болградському, Ширяївському, Арцизькому та Саратському – по одному.



Нагадаємо, в Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина.