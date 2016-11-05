С начала года в ФРГ против беженцев совершено более 1800 преступлений

"С начала 2016 года в Германии было совершено 1803 преступления, направленные против беженцев и искателей убежища, сообщила в пятницу, 4 ноября, пресс-секретарь министерства внутренних дел ФРГ. Большинство из них были оскорблениями или случаями разжигания межнациональной розни. Впрочем, более 170 преступлений имели следствием причиненные серьезные телесные повреждения. Кроме того, было также зафиксировано 813 правонарушений, направленных против приютов для беженцев ", - говорится в сообщении.

Отметим, что весь 2015 федеральное управление уголовной полиции зафиксировало 1031 нападение на приюты, а в 2014 году было зафиксировано лишь 199 таких правонарушений. Отдельной статистики по количеству преступлений против беженцев за предыдущие годы нет, поскольку только с начала 2016 года по поручению МВД силы безопасности ФРГ начали вести отдельный учет таких правонарушений.

Как сообщал УНН, правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральным землям будет дополнительно перечислено 2,6 млрд евро на содержание беженцев .