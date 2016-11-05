З початку року у ФРН проти біженців вчинено понад 1800 злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Німеччині здійснено понад 1800 злочинів проти біженців за 2016 рік. Більшість з них стосувалось образ чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Наслідком 170 злочинів стали завдані серйозні травми, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“З початку 2016 року у Німеччині було вчинено 1803 злочини, спрямовані проти біженців та шукачів притулку, повідомила у п’ятницю, 4 листопада, речниця міністерства внутрішніх справ ФРН. Більшість із них були образами чи випадками розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Утім, понад 170 злочинів мали наслідком завдані серйозні тілесні ушкодження. Крім того, було також зафіксовано 813 правопорушень, спрямованих проти притулків для біженців”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що весь 2015 рік федеральне управління кримінальної поліції зафіксувало 1031 нападів на притулки, а у 2014 році було зафіксовано лише 199 таких правопорушень. Окремої статистики щодо кількості злочинів проти біженців за попередні роки немає, оскільки лише з початку 2016 року за дорученням МВС сили безпеки ФРН почали вести окремий облік таких правопорушень.
Як повідомляв УНН, уряд Німеччини схвалив законопроект, згідно з яким федеральним землям буде додатково перераховано 2,6 млрд євро на утримання біженців.