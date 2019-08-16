С начала года подешевели курятина и свекла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала года в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 16 августа, передает УНН.
В частности, упали цены на курятину - на 17,8%. Говядина также подешевела - на 11,5%, тогда как свинина - выросла в цене на 10,1%.
На сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 114,4 грн и 112,9 грн соответственно.
Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене.
Сахар подорожал на 18,1% - до 18 грн за кг, хлеб ржаной - на 20,02% до 31 грн за кг, хлеб пшеничный - на 38,2% до 37,3 грн за кг, мука - на 15,2 % до 15,4 грн за кг, колбасы - на 16% до 200 грн за кг.
Незначительно, но подешевело подсолнечное масло - на 0,5% до 36,1 грн за литр, сало - на 1,9% до 128,4 грн за кг. Существенно подешевела свекла - на 48,3% до 7,1 грн за кг, капуста - на 64,7% до 9,1 грн за кг, яйца - на 12,6% до 28,2 грн за кг.
Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.
ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.