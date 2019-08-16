З початку року подешевшали курятина та буряк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 16 серпня, передає УНН.
Зокрема, впали ціни на курятину - на 17,8%. Яловичина також подешевшала - на 11,5%, натомість свинина - зросла в ціні, на 10,1%.
Станом на сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців - 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини українцям обійдеться у 114,4 грн та 112,9 грн відповідно.
Інші продукти харчування з переліку соціальних суттєво зросли в ціні.
Цукор подорожчав на 18,1% - до 18 грн за кг, хліб житній - на 20,02% до 31 грн за кг, хліб пшеничний - на 38,2% до 37,3 грн за кг, борошно - на 15,2% до 15,4 грн за кг, ковбаси - на 16% до 200 грн за кг.
Незначно, але подешевшала олія - на 0,5% до 36,1 грн за літр, сало - на 1,9% до 128,4 грн за кг. Суттєво подешевшав буряк - на 48,3% до 7,1 грн за кг, капуста - на 64,7% до 9,1 грн за кг, яйця - на 12,6% до 28,2 грн за кг.
Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі.
Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками.
ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.