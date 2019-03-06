С начала года налогоплательщикам вернули почти 33 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала года Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 32,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
"В течение января-февраля 2019 Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 3,28 млрд грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 39,1%, или на 9,2 млрд грн. В январе-феврале 2018 плательщикам было возмещено 23,6 млрд грн.
Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 16,4 млрд грн. В течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.
В феврале 2019 плательщикам было возвращено 13,1 млрд грн НДС. Это на 14%, или на 1,6 млрд грн больше, че в феврале 2018 года.
В прошлом году налогоплательщикам вернули 131 млрд грн по НДС.