З початку року платникам податків повернули майже 33 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 32,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
"Протягом січня-лютого 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 32,8 млрд грн податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.
У ДФС зазначили, що порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 39,1%, або на 9,2 млрд грн. У січні-лютому 2018 року платникам було відшкодовано 23,6 млрд грн.
Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 16,4 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.
У лютому 2019 року платникам було повернуто 13,1 млрд грн ПДВ. Це на 14%, або на 1,6 млрд грн більше лютого 2018 року.
Нагадаємо, минулого року платникам податків повернули 131 млрд грн по ПДВ.