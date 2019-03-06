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З початку року платникам податків повернули майже 33 млрд грн

З початку року платникам податків повернули майже 33 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 32,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

"Протягом січня-лютого 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 32,8 млрд грн податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначили, що порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 39,1%, або на 9,2 млрд грн. У січні-лютому 2018 року платникам було відшкодовано 23,6 млрд грн.

Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 16,4 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.

У лютому 2019 року платникам було повернуто 13,1 млрд грн ПДВ. Це на 14%, або на 1,6 млрд грн більше лютого 2018 року.

Нагадаємо, минулого року платникам податків повернули 131 млрд грн по ПДВ.

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