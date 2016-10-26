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С начала года в Хмельницкой области обнаружили 213 нелегальных перевозчиков

С начала года в Хмельницкой области обнаружили 213 нелегальных перевозчиков

Киев • УНН

 • 5778 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Хмельницкой области  обнаружили 213 нелегальных перевозчиков с начала года. За нарушение Правил пассажирских перевозок "нелегалов" оштрафовано на 70380 грн. Об этом проинформировали в пресс-службе Хмельницкой облгосадминистрации, сообщает УНН.

С начала года в Хмельницкой области выявлено 213 "нелегальных" перевозчиков. Работники Управления составили 1023 акта, 93 протокола об административном правонарушении, вынесли 254 постановления на сумму 322 252 гривен. Только за период с 17 по 21 октября сотрудники областного управления "Укртрансбезопасность" составили 7 актов относительно перевозки груза с превышением нормативных весовых параметров. Сумма начисленной платы за проезд составляет 1700,5 евро. Всего же составлено 39 актов за нарушение Закона Украины "Об автомобильном транспорте" на перевозчиков грузовым и пассажирским автомобильным транспортом.

По результатам деятельности инспекторов "Укртрансбезопасности" в бюджет уже уплачено 140 828 грн, из них "нелегалами" - перевозчиками пассажиров - 33830 грн.

Также зафиксировано 85 случаев перевозки груза с превышением нормативных весовых параметров. Из начисленной платы за проезд - 22516,23 евро, нарушителями уже уплачено в бюджет 69 689,65 грн.

"В течение последней недели уже есть 4 решения судов о признании виновными нелегальных перевозчиков пассажирских перевозок. На нарушителей наложен штраф в размере по 17 тыс. грн на каждого нарушителя. Работа в данном направлении продолжается ", - сообщил корреспонденту УНН начальник управления" Укртрансбезопасность "в Хмельницкой области Виталий Дзюба.

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