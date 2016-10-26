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З початку року на Хмельниччині виявили 213 нелегальних перевізників

З початку року на Хмельниччині виявили 213 нелегальних перевізників

Київ • УНН

 • 5778 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Хмельниччині виявили 213 нелегальних перевізників з початку року. За порушення Правил пасажирських перевезень “нелегалів” оштрафовано на 70380 грн. Про це проінформували у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації, повідомляє УНН.

З початку року на Хмельниччині виявлено 213 “нелегальних” перевізників. Працівники Управління склали 1023 акти, 93 протоколи про адміністративне правопорушення, винесли 254 постанови на суму 322 252 гривень. Лише за період з 17 по 21 жовтня працівники обласного управління “Укртрансбезпека” склали 7 актів стосовно перевезення вантажу з перевищенням нормативних вагових параметрів. Сума нарахованої плати за проїзд складає 1700, 5 Євро. Всього ж складено 39 актів за порушення Закону України “Про автомобільний транспорт” на перевізників вантажним і пасажирським автомобільним транспортом.

За результатами діяльності інспекторів “Укртрансбезпеки” до бюджету вже сплачено 140 828 грн, з них “нелегалами” — перевізниками пасажирів — 33830 грн.

Також зафіксовано 85 випадків перевезення вантажу з перевищенням нормативних вагових параметрів. Від нарахованої плати за проїзд — 22516,23 Євро, порушниками вже сплачено до бюджету 69 689,65 грн.

“Протягом останнього тижня вже є 4 рішення судів про визнання винними нелегальних перевізників пасажирських перевезень. На порушників накладено штраф у розмірі по 17 тис. грн на кожного порушника. Робота у даному напрямку продовжується”, — повідомив кореспонденту УНН начальник управління “Укртрансбезпека” у Хмельницькій області Віталій Дзюба.

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