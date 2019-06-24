С начала года в ВМС привлекли на службу более 900 контрактников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала 2019 в Военно-морских сил Вооруженных сил Украины привлекли на службу более 900 контрактников. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины, передает УНН.
“Только за первое полугодие 2019-го нам удалось привлечь на военную службу в подразделениях ВМС более 900 человек. В прошлом году контракт подписали более 1500 граждан Украины. Эти цифры свидетельствуют о правильности выбранного нами пути, был заимствован у партнеров из стран НАТО”, — отметил заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Александр Шевченко.
Как уверяют в командовании ВМС, в первую очередь, комплектуются боевые части, которые привлекаются к выполнению задач в районах операции Объединенных сил, но, вместе с тем, важным является вопрос комплектования должностей на кораблях, катерах и судах обеспечения флота.
Отмечается, что первый вербовочный центр ВМС в Одессе открыли в начале августа 2016 года по рекомендации партнеров стран-членов НАТО. Впоследствии подобный центр начал работу в Николаеве.
Особенности их работы заключаются в новом подходе к комплектованию, ведь кандидату уже во время первых собеседований предоставляется максимально объективная информация о том, где он будет служить, условия его ожидают. Далее идет процесс их сопровождения непосредственно до заключения контракта.
Напомним, Украина проинформировала США о насущных проблемах ВМС в вооружении и военной технике.