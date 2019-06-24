З початку року до ВМС залучили на службу понад 900 контрактників

“Лише за перше півріччя 2019-го нам вдалося залучити на військову службу у підрозділах ВМС більше 900 людей. Минулого року контракт підписали понад 1500 громадян України. Ці цифри свідчать про правильність обраного нами шляху, що був запозичений у партнерів з країн НАТО”, ‒ зазначив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олександр Шевченко.

Як запевняють у командуванні ВМС, у першу чергу, комплектуються бойові частини, які залучаються до виконання завдань в районах операції Об’єднаних сил, але, разом з тим, важливим є питання комплектування посад на кораблях, катерах та суднах забезпечення флоту.

Ззначається, що перший вербувальний центр ВМС в Одесі відкрили на початку серпня 2016 року за рекомендаціями партнерів країн-членів НАТО. Згодом подібний центр розпочав роботу в Миколаєві.

Особливості їхньої роботи полягають у новому підході до комплектування, адже кандидату вже під час перших співбесід надається максимально об’єктивна інформація про те, де він буде служити, які умови його очікують. Далі триває процес їхнього супроводження безпосередньо до укладення контракту.

Нагадаємо, Україна поінформувала США щодо нагальних потреб ВМС в озброєнні та військовій техніці.