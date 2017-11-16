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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27987 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 90813 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83617 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100183 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100354 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101350 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С начала проведения АТО уничтожено более 170 тыс. взрывоопасных предметов

С начала проведения АТО уничтожено более 170 тыс. взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала антитеррористической операции военные саперы обезвредили более 173,5 тыс. взрывоопасных предметов и очистили 3,5 тыс. гектаров территории от мин. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения вооруженных сил Украины обезвредили более 173,5 тысячи минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 3,5 тысячи га территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

По его словам, на прошлой неделе саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин более 16.5 га местности и обезвредили 1049 взрывоопасных предметов.

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