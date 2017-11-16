С начала проведения АТО уничтожено более 170 тыс. взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала антитеррористической операции военные саперы обезвредили более 173,5 тыс. взрывоопасных предметов и очистили 3,5 тыс. гектаров территории от мин. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения вооруженных сил Украины обезвредили более 173,5 тысячи минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 3,5 тысячи га территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.
По его словам, на прошлой неделе саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин более 16.5 га местности и обезвредили 1049 взрывоопасных предметов.
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