С начала проведения АТО уничтожено более 170 тыс. взрывоопасных предметов

"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения вооруженных сил Украины обезвредили более 173,5 тысячи минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 3,5 тысячи га территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

По его словам, на прошлой неделе саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин более 16.5 га местности и обезвредили 1049 взрывоопасных предметов.

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