З початку проведення АТО знешкоджено понад 170 тис. вибухонебезпечних предметів

"Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи збройних сил України знешкодили понад 173,5 тисячі мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3,5 тисячі га території в Донецькій та Луганській областях", - зазначив речник.

За його словами, минулого тижня сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 16.5 га місцевості і знешкодили 1049 вибухонебезпечних предметів.

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