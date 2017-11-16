З початку проведення АТО знешкоджено понад 170 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З початку антитерористичної операції військові сапери знешкодили понад 173,5 тис. вибухонебезпечних предметів і очистили 3,5 тис. гектарів території від мін. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи збройних сил України знешкодили понад 173,5 тисячі мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3,5 тисячі га території в Донецькій та Луганській областях", - зазначив речник.
За його словами, минулого тижня сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 16.5 га місцевості і знешкодили 1049 вибухонебезпечних предметів.
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