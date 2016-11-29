С начала ноября средняя стоимость квадратного метра жилья в столице не изменилась

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице, в долларовом эквиваленте составляет 1045 долл.

Самым дорогим остается жилье в Печерском районе столицы - 1491 долл. за квадратный метр, самым дешевым - Деснянский район, где стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 830 долл.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ОАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.