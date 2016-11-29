З початку листопада середня вартість квадратного метру житла у столиці не змінилася
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Середня вартість квадратного метру житлової площі у Києві протягом листопада залишається стабільною. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистику аналітичного агентства SV-Development.
Середня вартість квадратного метру житла у столиці, у доларовому еквіваленті, становить 1 045 дол.
Найдорожчим залишається житло у Печерському районі столиці – 1 491 дол. за квадратний метр, найдешевшим – Деснянський район, де вартість одного квадратного метру в середньому становить 830 дол.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.