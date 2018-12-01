С начала суток в районе ООС обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано пока ни одного вражеского обстрела, ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями", - отметил спикер.
По его словам, также нет потерь в рядах Вооруженных Сил Украины.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 6 раз открывали огонь по позициям наших войск.
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