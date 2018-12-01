З початку доби в районі ООС обстрілів не зафіксовано

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Обєднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.