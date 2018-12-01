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З початку доби в районі ООС обстрілів не зафіксовано

З початку доби в районі ООС обстрілів не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Обєднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"З початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано поки що жодного ворожого обстрілу, ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами", - зазначив речник.
За його словами, також немає втрат у лавах Збройних Сил України.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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