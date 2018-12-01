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ООС: бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 30 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Луганського противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП відповідно", — повідомляє прес-служба ООС.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності бойовиків.

За даними розвідки, минулої доби, чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

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