ООС: боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 6 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 30 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск, дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.
"Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Гнутово и хутора Свободного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП соответственно", - сообщает пресс-служба ООС.
Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности боевиков.
По данным разведки, за минувшие сутки, четырех боевиков вооруженных формирований Российской Федерации было уничтожено.