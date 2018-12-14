С начала суток боевики уже четыре раза обстреляли позиции ОС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска уже четыре раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, защитниками Украины зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Два из них произошли в районе Гнутово, на приморской области нашей обороны", - отметил представитель Минобороны.
По его словам, с 3:00 с направления оккупированного села Заиченко боевики вели обстрел из стрелкового оружия, а также обстрел осуществлял вражеский снайпер. Позже, с 4:00, российско-оккупационные войска применили гранатометы с направления оккупированного села Верхнеширокивское.
Как уточнили в Минобороны, оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм вблизи Светлодарска, а в районе Марьинки враг вел обстрелы с пехотного вооружения.
По данным представителя МОУ, потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военных нет.
Напомним, 13 декабря боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Также вчера, 13 декабря, погиб один украинский военнослужащий.