З початку доби бойовики вже чотири рази обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська вже чотири рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З опівночі, станом на 12:00, захисниками України зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Два з них відбулися в районі Гнутового, на приморській ділянці нашої оборони", - зазначив речник Міноборони.
За його словами, з 3:00 з напрямку окупованого села Заїченко бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї, також обстріл здійснював ворожий снайпер. Пізніше, з 4:00, російсько-окупаційні війська застосували гранатомети з напрямку окупованого села Верхньошироківське.
Як уточнили в Міноборони, окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм поблизу Світлодарська, а в районі Мар’їнки ворог вів обстріли з піхотного озброєння.
За даними речника МОУ, втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.
Нагадаємо, 13 грудня бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню. Також учора, 13 грудня, загинув один український військовослужбовець.